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Офіційно. В ДБР підтвердили підозру екс-міністру Насалику та розповіли подробиці

Фото: Ігор Насалик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Державному бюро розслідувань підтверджують, що повідомили підозру екс-главі Міненерговугілля Ігорю Насалику. ЇЇ повідомили спільно з Офісом генпрокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника з комунікацій ДБР Тетяну Сап'ян в ефірі телемарафону.

"Так, можу вже сказати, що Державне бюро розслідувань спільно з ОГПУ дійсно повідомили про підозру екс-главі Міненерговугілля у службовій недбалості", - сказала Сап'ян.

За її словами, покарання за цією статтею найжорсткіше, але може бути позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, як раніше розповіли РБК-Україна джерела, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.

Повідомлялося, що екс-міністра підозрюють у підписанні збиткових для держави угод стосовно розмитнення газу на суму 1,5 млрд гривень.

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Ігор НасаликДБРОфіс Генпрокурора