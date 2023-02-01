Официально. В ГБР подтвердили подозрение экс-министру Насалику и рассказали подробности

"Да, могу уже сказать, что Государственное бюро расследований совместно с ОГПУ действительно сообщили о подозрении экс-главе Минэнергоугля в служебной халатности", - сказала Сапьян.

По ее словам, наказание по этой статье жесточайшее, но может быть лишение свободы до 5 лет.

Напомним, как ранее рассказали РБК-Украина источники, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Сообщалось, что экс-министр подозревается в подписании убыточных для государства соглашений по растаможке газа на сумму 1,5 млрд гривен.

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