RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Официально. В ГБР подтвердили подозрение экс-министру Насалику и рассказали подробности

Фото: Игорь Насалик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Государственном бюро расследований подтверждают, что сообщили подозрение экс-главе Минэнергоугля Игорю Насалику. Ее сообщили совместно с Офисом генпрокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника по коммуникациям ДБР Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

"Да, могу уже сказать, что Государственное бюро расследований совместно с ОГПУ действительно сообщили о подозрении экс-главе Минэнергоугля в служебной халатности", - сказала Сапьян.

По ее словам, наказание по этой статье жесточайшее, но может быть лишение свободы до 5 лет.

Напомним, как ранее рассказали РБК-Украина источники, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Сообщалось, что экс-министр подозревается в подписании убыточных для государства соглашений по растаможке газа на сумму 1,5 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь НасаликГБРОфис Генпрокурора