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Офіційний курс євро вперше перевищив рівень 40 гривень

Фото: курс євро перевищив 40 гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на 3 лютого 2023 року на рівні 40,1724. Курс зріс на 0,3401 гривень та вперше перевищив рівень у 40 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

При цьому НБУ з липня 2022 року не змінює офіційний курс гривні до долара, який становить 36,5686 гривень.

Національний банк з початку війни 24 лютого 2022 року зафіксував курс гривні до долара (29,2549 гривень) та євро (33,1707 гривень). Проте вже за місяць, з 23 березня, почав встановлювати курс євро залежно від коливань пари євро-долар на світовому фінансовому ринку.

З 21 липня НБУ девальвував гривню на 25% - до 36,5686 за долар. Аналогічно подорожчав і євро.

У 2022 році євро дешевшав до долара і в серпні опустився нижче за паритет. Як заявила міністр фінансів Джанет Єллен, зміцнення долара США до світових валют сталося через сильне економічне зростання, дії ФРС щодо підвищення відсоткових ставок і приплив капіталу.

На курс євро також впливала енергетична криза, спричинена вторгненням РФ в Україну.

Однак потім ситуація змінилася. Останнім часом долар падає до основних валют, опустившись до мінімуму за дев'ять місяців. Євро піднявся до рівня 1,10 за долар. Зростання євро до долара обумовлене очікуванням різних швидкостей підвищення ставок ФРС США та Європейським центральним банком.

Таким чином, в Україні підвищення курсу євро пов'язане виключно з тенденцією на світових ринках, оскільки курс НБУ встановлюється лише на підставі курсу євро-долар і не залежить від внутрішньої ситуації.

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