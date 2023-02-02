Официальный курс евро впеврые превысил уровень 40 гривен

При этом НБУ с июля 2022 года не меняет официальный курс гривны к доллару, который находится на уровне 36,5686 гривен.

Национальный банк с начала войны 24 февраля 2022 года зафиксировал курс гривны к доллару (29,2549 гривен) и евро (33,1707 гривен). Однако уже через месяц, с 23 марта, начал устанавливать курс евро в зависимости от колебаний пары евро-доллар на мировом финансовом рынке.

С 21 июля НБУ девальвировал гривну на 25% до 36,5686 за доллар. Аналогично подорожал и евро.

В 2022 году евро дешевел к доллару и в августе опустился ниже паритета. Как заявила министр финансов Джанет Йеллен, укрепление доллара США к мировым валютам произошло из-за сильного экономического роста, действий ФРС по повышению процентных ставок и притока капитала.

На курс евро также влиял энергетический кризис, вызванный вторжением РФ в Украину.

Однако затем ситуация изменилась. В последнее время доллар падает к основным валютам, опустившись до минимума за девять месяцев. Евро поднялся к доллару до уровня 1,10. Рост евро к доллару обусловлен ожиданием разных скоростей повышения ставок ФРС США и Европейским центральным банком.

Таким образом, в Украине повышение курса евро связано исключительно с тенденцией на мировых рынках, поскольку курс НБУ устанавливается только на основании курса евро-доллар и никак не зависит от внутренней ситуации.