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Офіційний курс долара знизився після триденного зростання

Фото: курс долара впав на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара. Долар подешевшав після зростання протягом трьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 7 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,2664 грн за 1 долар (-0,1279 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,5918 гривень за 1 євро (-0,0545 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 19 копійок до 38,22-38,23 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 38,60 грн/долар.

Зміни курсу

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у лютому 2024 року впав на 0,6% до 38,34 гривні за долар.

Дані НБУ свідчать, що курс перебуває на рівні березня минулого року.

Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік упав на 5,9% до 37,83 гривень. Курс долара впав після зростання протягом 2022 року на 47,7% - з 27,21 до 40,19 грн/долар.

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