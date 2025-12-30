Офіційний курс долара і євро зріс на 17-20 копійок

Офіційний курс долара на 31 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3878 гривень за 1 долар (+0,17 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,8565 гривень за 1 євро (+0,20 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 29 грудня зріс на 17-18 копійок - до 42,28-42,31 гривень (купівля-продаж), а курс євро збільшився на 20-21 копійку - до 49,83-49,85 гривень (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 29 грудня збільшився на 12 копійок і становить 42,56 гривні, водночас курс продажу євро зріс на 15 копійок і сягнув 50,17 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 42,01 і 49,5 гривень відповідно.