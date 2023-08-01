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Офіційні особи США візьмуть участь у саміті щодо України в Саудівській Аравії, - Держдеп

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Вашингтон, Вівторок 01 серпня 2023 03:39
Офіційні особи США візьмуть участь у саміті щодо України в Саудівській Аравії, - Держдеп Фото: представник Держдепартаменту США Меттью Міллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Офіційні особи Сполучених Штатів візьмуть участь у міжнародному саміті щодо України, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Я можу підтвердити, що там будуть офіційні американські особи. Я не готовий поки що говорити про те, хто саме поїде, але ви можете розраховувати, що скоро ми про це повідомимо", - заявив речник Держдепартаменту США.

Саміт миру в Саудівській Аравії

Видання The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів повідомило, що в Саудівській Аравії відбудеться саміт миру в Україні. Як зазначалося, на саміт не запрошували РФ. За даними видання, проведення саміту заплановано на 5 та 6 серпня.

Крім того, проведення такої зустрічі підтвердили у Чехії. Представник Міністерства закордонних справ Чехії Деніел Дрейк розповів, що Прага візьме участь у цьому саміті.

Очікується, що участь у заході візьмуть країни Заходу, а також країни, що розвиваються, включаючи Індію та Бразилію.

Все, що відомо про саміт у Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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