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Офіційне безробіття впало до мінімуму: скільки українців отримують допомогу

Фото: офіційне безробіття впало до історичного мінімуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці 2022 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму. Менше 100 тисяч громадян отримують допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

За даними статистики, за 2022 рік кількість зареєстрованих безробітних скоротилася з 295,0 до 186,5 тисяч, серед яких 127,7 тисяч - жінки.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу по безробіттю, впала за рік з 260,5 до 89,8 тисяч осіб.

Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), скоротилася з 41,0 до 21,2 тисяч.

Навантаження на одне вільне робоче місце зросло з 7,0 до 9,0.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів.

Крім того, максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні платили 150% від мінімалки.

Розмір мінімальної допомоги по безробіттю зменшений з 1800 до 1000 гривень.

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