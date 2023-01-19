Официальная безработица упала до минимума: сколько украинцев получают пособия

По данным статистики, за 2022 год количество зарегистрированных безработных сократилось с 295,0 до 186,5 тысяч, среди которых 127,7 тысяч - женщины.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 260,5 до 89,8 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей) сократилась с 41,0 до 21,2 тысяч.

Нагрузка на одно свободное рабочее место возросла с 7,0 до 9,0.