Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума: в чем причины
По состоянию на 26 декабря 2022 года в Украине официально зарегистрировано 191 тысяча безработных. За последний месяц безработных стало на 32 тысячи меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.
"Никогда в истории регистрации официальной безработицы в Украине такой низкой цифры не было", - написал он.
https://t.me/yzheleznyak/
Как отметил депутат, "не свидетельствует, что у нас резко все стало отлично в стране с работой".
Железняк отметил три фактора, которые влияют на официальный уровень безработицы:
- 1) Выплата по безработице сейчас производится только 90 дней.
- 2) Баланс выезда заграницу с октября снова отрицательный. Больше людей уезжает.
- 3) Мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы из военкомата. Поэтому сейчас 77% зарегистрированных безработных - это женщины.
Напомним, по данным Минэкономики, количество зарегистрированных безработных в Государственной службе занятости не отражает ситуацию в Украине. Реальное число более чем в десять раз выше.
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