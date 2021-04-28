ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Официальный сайт Минздрава временно не работает: причина

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 21:37
Официальный сайт Минздрава временно не работает: причина Фото: сайт Минздрава не работает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Официальный сайт Министерства здравоохранения не работает по "техническим причинам". По состоянию на вечер 28 апреля, сайт не открывается.

Об этом сообщили на странице Минздрава в Telegram.

В министерстве объясняют, что причиной сбоя в работе сайта стали "проблемы с сервером".

"Мы обязательно уладим (проблемы, - ред.) до обеда завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Гражданам напоминают, что в случае возникновения вопросов, можно обратиться в контакт-центр Минздрава по единому бесплатному номеру 0-800-60-20-19.

Более подробно по вопросам вакцинации - на сайте коммуникативного центра Минздрава vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайты нескольких районных и территориальных администраций Киевской области. Злоумышленники разместили на веб-ресурсах ложную информацию.

Напомним, что кіберфахівці СБУ помешали спецслужбам РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины сайт
NEWS
Киев выходит из локдауна: опубликован полный список смягчений
Киев выходит из локдауна: опубликован полный список смягчений
DAILY
Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса