Офіційний сайт МОЗ тимчасово не працює: причина
Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я не працює через "технічні причини". Станом на вечір 28 квітня, сайт не відкривається.
У міністерстві пояснюють, що причиною збою в роботі сайту стали "проблеми з сервером".
"Ми обов’язково владнаємо (проблеми, - ред.) до обіду завтрашнього дня", - йдеться в повідомленні.
Громадянам нагадують, що у разі виникнення питань, можна звернутися до контакт-центру МОЗ за єдиним безоплатним номером 0-800-60-20-19.
Більш детально з питань вакцинації – до сайту Комунікативного центру МОЗ vaccination.covid19.gov.ua.
Раніше повідомлялося, що хакери зламали сайти кількох районних та територіальних адміністрацій Київської області. Зловмисники розмістили на веб-ресурсах неправдиву інформацію.
Нагадаємо, що кіберфахівці СБУ завадили спецслужбам РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України.