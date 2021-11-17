Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,51 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 18 ноября установлен на таком уровне: 26,5147 гривен за 1 доллар (+0,1014 грн). При этом курс доллара на 17 ноября составляет 26,4133 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.

Скриншот (bank.gov.ua)