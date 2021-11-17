Офіційний курс долара зростає п'ятий день поспіль
Національний банк України (НБУ) на 18 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,51 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 18 листопада встановлено на такому рівні: 26,5147 гривень за 1 долар (+0,1014 грн). При цьому курс долара на 17 листопада становить 26,4133 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс долара зростає п'ятий день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку у продажу 17 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,44 гривень за долар, курс в покупці до 26,42 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 12 копійок до 29,92 гривень за євро.
Прогноз
На поточному тижні очікується незначний зростання курсу долара. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень.