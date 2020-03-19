Официальный курс доллара приблизился к новой психологической отметке

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 7 копеек до 28,56 гривен за доллар, курс евро снизился 63 копейки до 30,80 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,47 (27,19 - 18 марта), продажи - 28,56 (28,63 - 18 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,45 (29,62 - 18 марта), продажи - 30,80 (31,43 - 18 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,27 (3,27 - 18 марта), продажи 3,81 (3,81 - 18 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 19 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 40 копеек до 27,81 гривен за доллар, курс в покупке до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 44 копейки до 30,23 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 марта справочный курс на уровне 27,79 грн/доллар, повысив его по сравнению с 18 марта (27,24 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 28,00 - 28,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Национальный банк Украины закупил наличную валюту в евро и продаст ее банкам на аукционе. Таким образом НБУ борется с дефицитом валютной наличности из-за перебоев в авиасообщении. Также НБУ договаривается с контрагентами из США о доставке значительной партии в долларах.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.