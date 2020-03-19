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Курс доллара ускорил рост на межбанке

Новости » Финансы     19.03.2020 - 10:42
Курс доллара ускорил рост на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Безналичный доллар подорожал на 40 копеек и приблизился к уровню 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 40 копеек до 27,81 гривен за доллар, курс в покупке до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 44 копейки до 30,23 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7900 - 27,8100 грн/доллар, евро 30,2105 - 30,2322 грн/евро, российский рубль 0,3495 - 0,3500 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,7900

27,8100

EUR/UAH

30,2105

30,2322

RUB/UAH

0,3495

0,3500

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Напомним, 18 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,3700 - 27,4100 грн/доллар, евро 29,7539 - 29,7946 грн/евро, российский рубль 0,3428 - 0,3436 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,26 гривен за доллар, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 марта установлен на таком уровне: 27,2685 гривен за 1 доллар (+0,2119 грн). При этом курс доллара на 18 марта составляет 27,0566 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк Украины закупил наличную валюту в евро и продаст ее банкам на аукционе. Таким образом НБУ борется с дефицитом валютной наличности из-за перебоев в авиасообщении. Также НБУ договаривается с контрагентами из США о доставке значительной партии в долларах.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.

Межбанк закрылся ростом курса доллара НБУ снова повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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