НБУ на 24 сентября снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс отошел от максимумов 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,18 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне: 28,1874 гривен за 1 доллар (-0,0185 грн). При этом курс доллара на 23 сентября составляет 28,2059 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,18 гривен за доллар, курс в покупке до 28,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 32,95 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 сентября справочный курс на уровне 28,18 грн/доллар, снизив его по сравнению с 22 сентября (28,20 грн).

Отметим, банкиры считают, что ключевым движущим фактором курса доллара является желание Министерства финансов уменьшить дефицит госбюджета на текущий год. При этом эксперты уверены, что Кабмин и НБУ взяли курс на девальвацию национальной валюты.