Официальный курс доллара на 1 октября обновил максимум за два года

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,31 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 октября установлен на таком уровне: 28,3105 гривен за 1 доллар (+0,0116 грн). При этом курс доллара на 30 сентября составляет 28,2989 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два года. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39093 гривен за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 28,33 гривен за доллар, курс в покупке до 28,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,26 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 30 сентября справочный курс на уровне 28,31 грн/доллар, повысив его по сравнению с 29 сентября (28,29 грн/доллар).

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что ухудшение конъюнктуры валютного рынка и рост курса доллара к гривне в сентябре не связаны с предложением валюты. Спрос растет, в первую очередь, со стороны импортеров потребительских товаров.