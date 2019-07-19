Официальный дилер или независимый сервис: где обслуживать авто?

Без обслуживания не обходится ни один автомобиль, каким бы надежным он не был. Провести плановое ТО, заменить запчасти на авто или устранить поломку – владельцу машины могут потребоваться различные услуги. И каждый раз перед автомобилистом встает вопрос – какой сервис выбрать: официальный или неофициальный. Чтобы определиться, нужно оценить тонкости обслуживания авто на разных СТО.

Обслуживание авто на гарантии

Один из распространенных мифов, связанных с обслуживанием авто, гласит: в гарантийный период все ремонтные процедуры должны выполняться только у официального дилера. Иначе владельца ждет масса хлопот, вплоть до аннулирования гарантии. На практике же автомобилист имеет право сам выбирать, где он будет обслуживать машину. Но тут есть некоторые нюансы.

за бесплатным ремонтом можно обращаться только к официальному дилеру;

обслуживание в неофициальном сервисе должно выполняться согласно рекомендациям производителя;

официальный дилер может отказать в гарантийном ремонте, если к неисправности агрегатов, узлов или отдельных систем транспорта привело обслуживание в стороннем сервисе.

Факт того, что неисправность авто была вызвана некорректным ремонтом или дооборудованием машины на неофициальной станции ТО, должен быть доказан официальным дилером и подтвержден результатами экспертизы.

Минусы сотрудничества с официальными дилерами

Обращаясь в официальные сервисы, нужно быть готовым к ряду недостатков сотрудничества с ними. Минусы можно разделить на две категории: экономического и мошеннического характера.

Экономические факторы

Обслуживание у официального дилера сопряжено с большими финансовыми затратами. Этому есть несколько объяснений:

стоимость ремонтных работ завышается из-за официального статуса сервиса;

запчасти приходиться покупать непосредственно у дилера, который часто предлагает их по цене, несопоставимой с рыночной;

в большинстве случаев в официальном сервисе меняют агрегаты и узлы полностью, а не ремонтируют детали, что также увеличивает стоимость услуг.

Риски обмана

При обслуживании у официальных дилеров нередко можно столкнуться с такими проявлениями недобросовестности:

Использование некачественных деталей. Как правило, у автовладельцев нет доступа в ремзону, поэтому они не могут проконтролировать, какие запчасти используются – обещанные оригиналы или дешевые аналоги и б/у детали.

Манипуляции с дополнительными услугами. Если автомобилист технически не подкован, мастера в официальном сервисе могут навязать ему ряд бесполезных процедур для увеличения чека.

Преимущества обслуживания на неофициальных СТО

Сотрудничество с неофициальными сервисами в большинстве случаев имеет немало принципиальных плюсов:

Экономия финансов. Стоимость услуг здесь существенно ниже, чем у официального дилера.

Отсутствие допуслуг в финальном счете. В отличие от официальных сервисов, неофициальные выполняют строго необходимый объем работ, не навязывая заказчику дополнительные услуги.

Оперативность обслуживания. Автовладельцу не нужно долго стоять в очереди или оставлять транспорт на несколько дней – работы на неофициальных СТО выполняются в максимально короткие сроки.

Еще одно конкурентное преимущество независимых сервисов перед официальными – возможность контролировать процесс обслуживания. Перед тем, как приступать к работе, специалисты СТО согласовывают с заказчиком тип используемых запчастей, объем работ и их стоимость. Решения без клиента не принимаются, поэтому он может быть уверен в прозрачности услуг.