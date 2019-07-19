Офіційний дилер або незалежний сервіс: де обслуговувати авто?

Без обслуговування не обходиться жоден автомобіль, яким би надійним він не був. Провести планове ТО, замінити запчастини на авто або усунути поломку - власнику машини можуть знадобитися різні послуги. І кожен раз перед автомобілістом постає питання - який сервіс вибрати: офіційний або неофіційний. Щоб визначитися, потрібно оцінити тонкощі обслуговування авто на різних СТО.
Один з поширених міфів, пов'язаних з обслуговуванням авто, говорить: в гарантійний період всі ремонтні процедури повинні виконуватися тільки у офіційного дилера. Інакше власника чекає маса клопоту, аж до анулювання гарантії. На практиці ж автомобіліст має право сам вибирати, де він буде обслуговувати машину. Але тут є деякі нюанси.
Факт того, що несправність авто була викликана некоректним ремонтом або дооборудованием машини на неофіційній станції ТО, повинен бути доведений офіційним дилером і підтверджений результатами експертизи.
Звертаючись до офіційних сервіси, потрібно бути готовим до ряду недоліків співпраці з ними. Мінуси можна розділити на дві категорії: економічного і шахрайського характеру.
Обслуговування у офіційного дилера пов'язане з великими фінансовими витратами. Цьому є кілька пояснень:
При обслуговуванні у офіційних дилерів нерідко можна зіткнутися з такими проявами несумлінності:
Співпраця з неофіційними сервісами в більшості випадків має чимало принципових плюсів:
Ще одна конкурентна перевага незалежних сервісів перед офіційними - можливість контролювати процес обслуговування. Перед тим, як приступати до роботи, фахівці СТО погоджують із замовником тип використовуваних запчастин, обсяг робіт і їх вартість. Рішення без клієнта не приймаються, тому він може бути впевнений в прозорості послуг.