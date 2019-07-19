Офіційний дилер або незалежний сервіс: де обслуговувати авто?

Без обслуговування не обходиться жоден автомобіль, яким би надійним він не був. Провести планове ТО, замінити запчастини на авто або усунути поломку - власнику машини можуть знадобитися різні послуги. І кожен раз перед автомобілістом постає питання - який сервіс вибрати: офіційний або неофіційний. Щоб визначитися, потрібно оцінити тонкощі обслуговування авто на різних СТО.

Обслуговування авто на гарантії

Один з поширених міфів, пов'язаних з обслуговуванням авто, говорить: в гарантійний період всі ремонтні процедури повинні виконуватися тільки у офіційного дилера. Інакше власника чекає маса клопоту, аж до анулювання гарантії. На практиці ж автомобіліст має право сам вибирати, де він буде обслуговувати машину. Але тут є деякі нюанси.

за безкоштовним ремонтом можна звертатися тільки до офіційного дилера;

обслуговування в неофіційному сервісі має виконуватися відповідно до рекомендацій виробника;

офіційний дилер може відмовити в гарантійному ремонті, якщо до несправності агрегатів, вузлів або окремих систем транспорту призвело обслуговування в сторонньому сервісі.

Факт того, що несправність авто була викликана некоректним ремонтом або дооборудованием машини на неофіційній станції ТО, повинен бути доведений офіційним дилером і підтверджений результатами експертизи.

Мінуси співпраці з офіційними дилерами

Звертаючись до офіційних сервіси, потрібно бути готовим до ряду недоліків співпраці з ними. Мінуси можна розділити на дві категорії: економічного і шахрайського характеру.

Економічні чинники

Обслуговування у офіційного дилера пов'язане з великими фінансовими витратами. Цьому є кілька пояснень:

вартість ремонтних робіт завищується через офіційного статусу сервісу;

запчастини доводитися купувати безпосередньо у дилера, який часто пропонує їх за ціною, несумісної з ринковою;

в більшості випадків в офіційному сервісі змінюють агрегати і вузли повністю, а не ремонтують деталі, що також збільшує вартість послуг.

Ризики обману

При обслуговуванні у офіційних дилерів нерідко можна зіткнутися з такими проявами несумлінності:

Використання неякісних деталей. Як правило, у автовласників немає доступу в ремзону, тому вони не можуть проконтролювати, які запчастини використовуються - обіцяні оригінали або дешеві аналоги і б / у деталі.

Маніпуляції з додатковими послугами. Якщо автомобіліст технічно не підкований, майстри в офіційному сервісі можуть нав'язати йому ряд непотрібних процедур для збільшення чека.

Переваги обслуговування на неофіційних СТО

Співпраця з неофіційними сервісами в більшості випадків має чимало принципових плюсів:

Економія фінансів. Вартість послуг тут істотно нижче, ніж у офіційного дилера.

Відсутність додаткових послуг в фінальному рахунку. На відміну від офіційних сервісів, неофіційні виконують строго необхідний обсяг робіт, не нав'язуючи замовнику додаткові послуги.

Оперативність обслуговування. Автовласникові не потрібно довго стояти в черзі або залишати транспорт на кілька днів - роботи на неофіційних СТО виконуються в максимально короткі терміни.

Ще одна конкурентна перевага незалежних сервісів перед офіційними - можливість контролювати процес обслуговування. Перед тим, як приступати до роботи, фахівці СТО погоджують із замовником тип використовуваних запчастин, обсяг робіт і їх вартість. Рішення без клієнта не приймаються, тому він може бути впевнений в прозорості послуг.