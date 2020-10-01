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Официальные электронные почты для украинцев: законопроект нуждается в доработке

Автор: Юлия Струк

Украинцам могут разрешить получать официальные электронные почты вместе с паспортами. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом пришел к выводу, что соответствующий законопроект №3860 не противоречит законам ЕС.

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Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"По заключению комитета, не противоречат праву ЕС такие законопроекты:
законопроекты №3860, №3861 и №3860-1 об использовании официальной электронной почты", - указано в сообщении.

Проектом закона №3860 предлагается, чтобы украинцы получали такую ​​почту при получении или обмене паспорта, при регистрации ФЛП или юридического лица. Эти адреса можно будет использовать в официальной переписке и в ходе судебного процесса.

"Законопроекты не противоречат международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, но требуют доработки в части защиты информации и противодействия мошенничеству", - отметили в комитете.

Напомним, в конце июля соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде.

Как писало РБК-Украина, в Украине в августе запустили новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

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