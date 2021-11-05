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ЕС официально исключит Украину из "зеленого списка" на следующей неделе, - МИД

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Пятница 05 ноября 2021 15:00
ЕС официально исключит Украину из "зеленого списка" на следующей неделе, - МИД Фото: Украина на следующей неделе покинет "зеленый список" ЕС (Ольга Маджумдар, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На следующей неделе Совет Европейского Союза официально исключит Украину из "зеленого списка". Послы государств-членов ЕС уже подготовили соответствующее решение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Несмотря на исключение из "зеленого перечня", окончательное решение об условиях туристических путешествий граждан Украины принимается непосредственно государствами-членами ЕС.

"Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В то же время, окончательное решение относительно условий осуществления несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства-члены ЕС на национальном уровне", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что временные ограничения Европейского Союза не являются отменой безвизов и касаются исключительно туристических поездок. В то же время в случае улучшения эпидемической ситуации - ЕС может обновить "зеленый перечень".

"Учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации по всему миру, ЕС недавно изменил подход к временных ограничений на туристические поездки и рекомендовал государствам-членам ЕС открыть границы для полностью вакцинированных путешественников при условии прохождения тестов при пересечении границ", - добавляет пресс-служба.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, закроют ли границы для украинцев после исключение страны из "зеленого списка" ЕС.

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