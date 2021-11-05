ЄС офіційно виключить Україну з "зеленого списку" наступного тижня, - МЗС

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Попри виключення з "зеленого переліку", остаточне рішення щодо умов туристичних подорожей громадян України ухвалюється безпосередньо державами-членами ЄС.

"Очікується, що Рада ЄС офіційно надасть відповідну рекомендацію наступного тижня. Водночас, остаточне рішення щодо умов здійснення несуттєвих (туристичних) поїздок громадян України ухвалюють держави-члени ЄС на національному рівні", - пише пресслужба.

Зазначається, що тимчасові обмеження Європейського Союзу не є скасування безвізу й стосуються виключно туристичних подорожей. Водночас у разі поліпшення епідемічної ситуації - ЄС може оновити "зелений перелік".

"Враховуючи прогрес у кампаніях з вакцинації по всьому світу, ЄС нещодавно змінив підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі і рекомендував державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови проходження тестів при перетині кордонів", - додає пресслужба.