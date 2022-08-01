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Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину

Фото: немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину (bmvg de)
Автор: Наталия Гурковская

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Long Hand - реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II уже в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"В Украину прибыл третий брат в семье Long Hand - РСЗО MARS II из Германии. Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы поздравляют немецких партнеров!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее о том, что Украина получила немецкие РСЗО Mars II стало известно из немецких СМИ. В частности, со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт они сообщили, что Украине поставлены обещанные РСЗО Mars II и еще три самоходные Panzerhaubitzen 2000.

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