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Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну

Фото: німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну (bmvg de)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Long Hand - реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II вже в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"В Україну прибув третій брат у родині Long Hand - РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше про те, що Україна отримала німецькі РСЗВ Mars II, стало відомо з німецьких ЗМІ. Зокрема, з посиланням на голову Міноборони ФРН Кристине Ламбрехт вони повідомили, що Україні поставлені обіцяні РСЗВ Mars II і ще три самохідні Panzerhaubitzen 2000.

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