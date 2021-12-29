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Официально. Гарбарук больше не заместитель главы Минобразования: распоряжение

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров уволил заместителя министра образования и науки Игоря Гарбарука. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение.

"Уволить Гарбарука Игоря Николаевича с должности заместителя министра образования и науки Украины по собственному желанию", - говорится в распоряжении.

Напомним, вчера нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина сообщила, что Кабмин уволил Игоря Гарбарука с должности заместителя главы Минобразования.

"Только что заместитель министра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - написала она.

Добавим, увольнение произошло после недавнего визита уже бывшего заместителя министра образования и науки Украины Игоря Гарбарука к мэру города Андрею Садовому.

В частности, после чего в соцсетях появились снимки, сделанные во время визита, где на них рядом с чиновниками была женщина, помощница заместителя главы Минобразования, в платье с откровенным декольте.

Впоследствии стало известно, что ею оказалась 27-летняя юрист Кристина Тишкун. Она сама выложила фото в своем Instagram-аккаунте, но после волны критики по поводу ее наряда, она закрыла свою страницу.

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Кабинет Министров УкраиныМинобразования