Официально. Гарбарук больше не заместитель главы Минобразования: распоряжение

Кабинет министров уволил заместителя министра образования и науки Игоря Гарбарука. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение.
"Уволить Гарбарука Игоря Николаевича с должности заместителя министра образования и науки Украины по собственному желанию", - говорится в распоряжении.
Напомним, вчера нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина сообщила, что Кабмин уволил Игоря Гарбарука с должности заместителя главы Минобразования.
"Только что заместитель министра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - написала она.
Добавим, увольнение произошло после недавнего визита уже бывшего заместителя министра образования и науки Украины Игоря Гарбарука к мэру города Андрею Садовому.
В частности, после чего в соцсетях появились снимки, сделанные во время визита, где на них рядом с чиновниками была женщина, помощница заместителя главы Минобразования, в платье с откровенным декольте.
Впоследствии стало известно, что ею оказалась 27-летняя юрист Кристина Тишкун. Она сама выложила фото в своем Instagram-аккаунте, но после волны критики по поводу ее наряда, она закрыла свою страницу.