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Кабмин уволил Гарбарука с должности заместителя главы Минобразования

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 11:48
Кабмин уволил Гарбарука с должности заместителя главы Минобразования Фото: бывший заместитель главы Министерства образования и науки Игорь Гарбарук (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров уволил заместителя главы Министерства образования и науки Игоря Гарбарука. Он был уволен по собственному желанию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа "Слуги народа" Юлию Гришину в ее Telegram-канале.

"Только что заместитель министра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - написала она.

Предыстория

Недавно во Львове состоялся визит заместителя министра образования и науки Украины Игоря Гарбарука к мэру города Андрею Садовому.

После чего в соцсетях появились снимки, сделанные во время визита, где на них рядом с чиновниками была женщина, помощница заместителя главы Минобразования, в платье с откровенным декольте.

После чего стало известно, что ею оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун. Она сама выложила фото в своем Instagram-аккаунте, но после волны критики, по поводу ее наряда, она закрыла свою страницу.

Сам Гарбарук пока никак не комментирует скандал.

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Кабинет Министров Украины Минобразования
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