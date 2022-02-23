ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Офіційно. ЄС ввів санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

Новость на русском →
Брюссель, Середа 23 лютого 2022 17:48
Офіційно. ЄС ввів санкції проти Росії за визнання "ЛДНР" Фото: ЄС ввів санкції проти Росії за визнання "ЛДНР" (flick.com/libereurope)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 23 лютого, Європейський союз ввів санкції проти Росії. Зокрема, за визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" та введення російських військ у регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄС.

Так, до списку санкцій потрапили всі 351 депутата Державної Думи Росії, які 15 лютого проголосували за заклик до президента РФ визнати "ЛДНР".

Також цільові обмежувальні заходи введені щодо ще 27 високопоставлених фізичних та юридичних осіб, які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. У їх числі:

  • члени уряду, які були залучені до прийняття незаконних рішень;
  • банки і бізнесмени / олігархи, що підтримують фінансово або матеріально Російські операції на територіях Донецька і Луганська або отримують від них вигоду;
  • старші військові офіцери, які відігравали роль у вторгненні та дестабілізуючих діях;
  • особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.

Обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборона на надання коштів фізичним та юридичним особам, які потрапили до списку санкцій. Також їм заборонено в'їзд до ЄС або транзит через територію блоку.

Крім того, вводиться заборона на імпорт товарів з територій "ЛНР" і "ДНР", обмеження на торгівлю та інвестиції, пов'язані з певними секторами економіки, заборона на надання туристичних послуг, а також заборона на експорт певних товарів і технологій.

Водночас ЄС запровадив секторальну заборону на фінансування Росії, її уряду і Центрального банку. Зокрема, вводиться обмеження доступу держави та уряду до ринків капіталу і фінансових послуг ЄС.

Нагадаємо, США, Британія, Канада та інші країни ввели санкції проти РФ за визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Санкції проти Росії
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна