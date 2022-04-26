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Офицеры "КГБ" Приднестровья слили СМИ информацию о планах России

Фото: офицеры "КГБ" Приднестровья слили СМИ информацию о планах России (forumpmr.org)
Автор: Наталия Гурковская

Спецслужбы Приднестровья, где в последние дни серьезно обострилась ситуация, раскрыли имена тех, чьими руками накаляется обстановка в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо работников спецслужб.

"Мы приняли решение о раскрытии установочных данных агентурной сети Главного Управления Генерального Штаба Вооруженных сил Российской Федерации, в цели и задачи которого входит подготовка провокаций в регионе", - говорится в нем.

По словам авторов письма, координацию дестабилизации выполняет советник президента ПМР генерал-майор Виталий Разгонов, прибывший в ПМР в 2019 году, по которому нет приказа об увольнении со службы в ВС РФ.

"Была поставлена задача подготовки на территории региона диверсионных групп, создание агентурной сети ГУ ГШ ВС РФ, дестабилизации политической ситуации в Молдове и ряде регионов Украины, проведении информационно психологических операций в регионе, обеспечении информационной поддержки проведения специальной военной операции в Украине", - делятся работники спецслужб.

В письме также раскрываются имена членов агентурной сети ГУ ГШ ВС РФ. Всего в этом списке 8 человек.

В письме подчеркивают, что это лишь часть информации. Если их обращение не будет принято во внимание, будут предприняты "другие шаги для полной остановки их действий".

Все подробности о происходящем в Приднестровье на данный момент - в материале РБК-Украина.

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Приднестровье