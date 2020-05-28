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Под офисом УЗ митингуют из-за тендера на закупку смазочных материалов

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Протестующие требуют заморозить конкурентные закупочные аукционы железнодорожников

Под зданием Кабинета министров и центрального офиса "Укрзализныци" в Киеве прошли протесты из-за тендера на закупку смазочных материалов. Протестующие требуют заморозить конкурентные закупочные аукционы железнодорожников, сохранив, таким образом, искусственную монополию приближенных компаний.

Об этом говорится в публикации 112.ua, передает РБК-Украина.

Как сообщает издание, тендеры на закупку смазочных материалов в прошлые годы выигрывали два производителя: столичный завод KSM, интересы которого представляют компании из орбиты группы "Трейд Коммодити", и бердянский завод "Агринол", продукцию которого в основном реализовывал трейдер "Мироил".

Как сообщалось ранее, что "Трейд Коммодити" подозревалась в коррупционной схеме растраты государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны на сумму более 149 миллионов грн. Кроме этого, за прошлый год аффилированные с "Трейд Коммодити" компании подписали контракты с Минобороны на поставку 80 тысяч 895 тонн светлых нефтепродуктов на сумму 2,29 млрд грн.

"Как результат, масла у неизменных победителей закупались, как минимум, на треть дороже рыночных цен. А в отдельных случаях переплаты доходили до 60% от реальных прайсов. На эту тему было проведено немало журналистских и экспертных расследований. В настоящее время в тендерах по закупке смазочных материалов госкомпанией появились новые участники, что свидетельствует об определенном прогрессе в закупочной политике УЗ", - говорится в публикации.

Сами же митингующие, пишет СМИ, не смогли точно ответить, почему вышли на протест происходящего. Так, правозащитник общественной организации "Стоп коррупции" Владимир Циганов не смог объяснить журналистам, почему защищаемые ими компании были не допущены к тендеру УЗ.

Как ранее писало РБК-Украина, Антимонопольный комитет Украины признал действия тендерного комитета "Укрзализныци" при закупке масел и смазочных материалов полностью правомерными. Указанные закупки были осуществлены в соответствии с действующим законодательством и по рыночным ценам.

Автор: Александра Диденко

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