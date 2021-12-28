Под Офисом президента протестуют из-за сотрудничества с МВФ

Участники акции заявляют, что регулярные кредитные ссуды ухудшают внешнее и внутреннее политическое, социальное, финансовое положение Украины, а рекомендации МВФ приобретают формат шантажа.

Протестующие считают, что власть проводят "антинародную политику".

Они также выдвинули ряд требований. Так, протестующие требуют ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов, прекратить распродажу стратегически важных объектов экономики.

Также там требуют раскрыть содержание кредитных соглашений с МВФ и другими международными финансовыми организациями, которые, по мнению протестующих, представляют прямую угрозу существованию государства и втягивают страну в новую кабалу.

Власть призывают свернуть экономические реформы, продвигаемые МВФ, поскольку те, по мнению участников акции, превращают обычных людей в нищих. Речь идет об отмене рынка природного газа и электрической энергии с одновременным установлением экономически обоснованных тарифов не только на электроэнергию и свет, но и на услуги таких монополистов как облэнерго, облгазы, "Укрзализныця", и так далее.

