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Под Офисом президента протестуют из-за сотрудничества с МВФ

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 15:59
Под Офисом президента протестуют из-за сотрудничества с МВФ Фото: под Офисом президента протестуют из-за сотрудничества с МВФ (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Под Офисом президента проходит акция протеста с требованием прекратить сотрудничество с МВФ. В акции участвует примерно 7-8 тыс. человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с места событий.

Участники акции заявляют, что регулярные кредитные ссуды ухудшают внешнее и внутреннее политическое, социальное, финансовое положение Украины, а рекомендации МВФ приобретают формат шантажа.

Протестующие считают, что власть проводят "антинародную политику".

Они также выдвинули ряд требований. Так, протестующие требуют ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов, прекратить распродажу стратегически важных объектов экономики.

Также там требуют раскрыть содержание кредитных соглашений с МВФ и другими международными финансовыми организациями, которые, по мнению протестующих, представляют прямую угрозу существованию государства и втягивают страну в новую кабалу.

Под Офисом президента протестуют из-за сотрудничества с МВФ

Власть призывают свернуть экономические реформы, продвигаемые МВФ, поскольку те, по мнению участников акции, превращают обычных людей в нищих. Речь идет об отмене рынка природного газа и электрической энергии с одновременным установлением экономически обоснованных тарифов не только на электроэнергию и свет, но и на услуги таких монополистов как облэнерго, облгазы, "Укрзализныця", и так далее.

Напомним, 16 декабря в Киеве прошел аналогичный митинг, на котором примерно 3 тыс. человек протестовали против сотрудничества Украины с МВФ.

Митингующие тогда вышли под Кабмин и Верховую раду, заявляя, что под давлением фонда власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство.

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