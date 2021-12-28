Під Офісом президента протестують через співпрацю з МВФ

Під Офісом президента відбувається акція протесту з вимогою припинити співпрацю з МВФ. В акції бере участь приблизно 7-8 тис. людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з місця подій.

Учасники акції заявляють, що регулярні кредитні позички погіршують зовнішнє та внутрішнє політичне, соціальне, фінансове становище України, а рекомендації МВФ набувають формату шантажу.

Протестувальники вважають, що влада проводить "антинародну політику".

Вони також висунули низку вимог. Так, протестувальники вимагають запровадити мораторій на підвищення комунальних тарифів, припинити розпродаж стратегічно важливих об'єктів економіки.

Також там вимагають розкрити зміст кредитних угод із МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями, які, на думку протестувальників, становлять пряму загрозу існуванню держави та втягують країну у нову кабалу.

Владу закликають згорнути економічні реформи, що просуваються МВФ, оскільки ті, на думку учасників акції, перетворюють звичайних людей на жебраків. Йдеться про відміну ринку природного газу та електричної енергії з одночасним встановленням економічно обґрунтованих тарифів не лише на електроенергію та світло, а й на послуги таких монополістів як обленерго, облгази, "Укрзалізниця" тощо.