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Під Офісом президента протестують через співпрацю з МВФ

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 15:59
Під Офісом президента протестують через співпрацю з МВФ Фото: під Офісом президента протестують через співпрацю з МВФ (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Під Офісом президента відбувається акція протесту з вимогою припинити співпрацю з МВФ. В акції бере участь приблизно 7-8 тис. людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з місця подій.

Учасники акції заявляють, що регулярні кредитні позички погіршують зовнішнє та внутрішнє політичне, соціальне, фінансове становище України, а рекомендації МВФ набувають формату шантажу.

Протестувальники вважають, що влада проводить "антинародну політику".

Вони також висунули низку вимог. Так, протестувальники вимагають запровадити мораторій на підвищення комунальних тарифів, припинити розпродаж стратегічно важливих об'єктів економіки.

Також там вимагають розкрити зміст кредитних угод із МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями, які, на думку протестувальників, становлять пряму загрозу існуванню держави та втягують країну у нову кабалу.

Під Офісом президента протестують через співпрацю з МВФ

Владу закликають згорнути економічні реформи, що просуваються МВФ, оскільки ті, на думку учасників акції, перетворюють звичайних людей на жебраків. Йдеться про відміну ринку природного газу та електричної енергії з одночасним встановленням економічно обґрунтованих тарифів не лише на електроенергію та світло, а й на послуги таких монополістів як обленерго, облгази, "Укрзалізниця" тощо.

Нагадаємо, 16 грудня у Києві пройшов аналогічний мітинг, на якому приблизно 3 тис. людей протестували проти співпраці України з МВФ.

Мітингувальники тоді вийшли під Кабмін та Верхову раду, заявляючи, що під тиском фонду влада приймає антисоціальні закони, що нищать робочі місця та мале підприємництво.

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