Под ОП беспорядки в поддержку Стерненко, жгут файеры

В субботу, 20 марта, под Офисом президента в Киеве проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажгли файера и бросают шумовые гранаты.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
На улице Банковой собрались несколько сотен протестующих, которые требуют освободить Стерненко.
Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Сегодня его - завтра всех нас", "Мы не боимся", "Свободу политзаключенным" и другие.
Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)
Активисты бросают файеры, петарды и шумовые гранаты. Также они облили здание Офиса президента краской, при этом написав "Волю Стерненко".
Кроме того, демонстранты подожгли табличку с надписью "Офис президента".
Также активисты вибили двери в здании Офиса президента и кинули туда файер.
Напомним, вчера суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.
Кроме того, сейчас продолжается рассмотрение еще одного дела в отношении Стерненко, в рамках которого его подозревают в умышленном убийстве человека. Это дело о нападении на активиста, в результате которого один из нападавших погиб от ранения ножом.