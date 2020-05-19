Под офисом Гордона устроили акцию после интервью с Гиркиным

Возле офиса издания "Гордон", владельцем которого является Дмитрий Гордон, состоялась акция протеста. Причиной его стала публикация интервью бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Рух опору капітуляції" и hromadske.

Активисты озвучили требование Службе безопасности Украины, чтобы она открыла уголовные дела после интервью Гиркина, а также после предыдущего интервью Гордона - с Натальей Поклонскою.

В частности, против фигурантов интервью требуется открыть уголовные производства по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 256 ч.1 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), 258-2 и ч. 1 ст. 258-3 (другое содействие деятельности террористической организации).

"24 мая во время акции "СтопРеванш" мы обязательно поинтересуемся, открыты ли уголовные дела, и как идет расследование", - отметили активисты.

По информации hromadske, в офис Гордона пришли около 100 активистов.

После этого Гордон записал видеообращение, в котором объяснил цель записи таких интервью. В частности, он отметил, что общение с Поклонской и Гиркиным он провел "в содружестве с украинскими спецслужбами".

"Эти интервью никогда никто не делал и в Украине никогда никто не опрашивал ни Поклонская, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены при участии этих людей на территории Украины. Сегодня флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге, и эти показания Поклонская и Гиркина станут одними из основных свидетельств в судебном процессе по делу об аннексии Крыма и развязывание войны в Донбассе", - пояснил Гордон.

Напомним, 18 мая было опубликовано интервью Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным - бывшим руководителем боевиков "ДНР". СБУ сказала, что "изучит ситуацию".

Перед этим у Гордона получилось интервью с Натальей Поклонской, которая после аннексии полуострова стала российским прокурором Крыма, а впоследствии - депутатом Госдумы России.