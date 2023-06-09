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В Офісі президента заявили про готовність посилити боротьбу із нелегальним ринком тютюну

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (t me)
Автор: Артем Горовенко

В Офісі президента заявили про готовність посилити боротьбу на ринку підакцизних товарів, зокрема, тютюнової продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, секретаря Національної інвестиційної ради при президентові України Галину Янченко в Telegram.

"Через корупцію та контрафакт на ринку підакцизних товарів (зокрема, тютюну) минулого року в бюджет не надійшло 20 млрд грн. Це величезні кошти для воюючої країни з величезним бюджетним дефіцитом", - заявила Янченко.

Водночас, за її словами, в Офісі президента та Кабінеті міністрів відреагували на її звернення з пропозиціями, як закрити найбільші корупційні схеми і збільшити надходження коштів до бюджету без підвищення податків.

"Дякую Андрію Єрмаку (керівник ОП, - ред.), що в цьому питанні Офіс президента підтримав пропозиції зі зменшенню корупції на ринку підакцизних товарів (зокрема, тютюну) та зайняв державницьку позицію. Кожна гривня до бюджету важлива для фронту", - додала вона.

В офіційній відповіді від 6 червня 2023 року на даний лист в Офісі Президента України зазначили:

"Підтримуємо необхідність кардинального посилення роботи з розв’язання проблеми, пов’язаної з нелегальним обігом тютюнових виробів. (...) Ураховуючи загострення даної проблеми, станом на початок ІІ півріччя 2022 року, а також ініціативу Європейської Бізнес Асоціації з необхідності напрацювання дієвих механізмів протидії зростанню рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, Офіс Президента України у вересні минулого року звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією про вжиття системних заходів із врегулювання відповідної проблеми".

Варто зазначити, що в Офісі президента також нагадали про нещодавнє рішення Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики від 8 травня 2023 р., в якому зокрема передбачено підготовку законопроекту щодо заборони реалізації сигарет у магазинах безмитної торгівлі (duty free) під час воєнного стану.

Реалізація сигарет з маркуванням duty free поза магазинами безмитної торгівлі наразі складає близько половини всіх нелегальних сигарет, що продаються в Україні.

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Офіс президента