В Офисе президента заявили о готовности усилить борьбу с нелегальным рынком табака

"Из-за коррупции и контрафакта на рынке подакцизных товаров (в частности, табака) в прошлом году в бюджет не поступило 20 млрд грн. Это огромные средства для воюющей страны с огромным бюджетным дефицитом", - заявила Янченко.

В то же время, по ее словам, в Офисе президента и Кабинете министров отреагировали на обращение с предложениями, как закрыть крупнейшие коррупционные схемы и увеличить поступление средств в бюджет без повышения налогов.

"Благодарю Андрея Ермака (руководитель ОП, - ред.), что в этом вопросе Офис президента поддержал предложения по уменьшению коррупции на рынке подакцизных товаров (в частности, табака) и занял государственную позицию. Каждая гривна в бюджет важна для фронта", - добавила она. .

В официальном ответе от 6 июня 2023 года на данное письмо в Офисе Президента Украины отметили:

Поддерживаем необходимость кардинального усиления работы по решению проблемы, связанной с нелегальным оборотом табачных изделий. противодействия росту уровня нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, Офис президента Украины в сентябре прошлого года обратился в Кабинет Министров Украины с предложением о принятии системных мер по урегулированию соответствующей проблемы".

Следует отметить, что в Офисе президента также напомнили о недавнем решении Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики от 8 мая 2023 г., в котором в частности предусмотрена подготовка законопроекта о запрете реализации сигарет в магазинах беспошлинной торговли (duty free) во время военного положения.

Реализация сигарет с маркировкой duty free вне магазинов беспошлинной торговли составляет около половины всех нелегальных сигарет, которые продаются в Украине.