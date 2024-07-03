В Офісі президента відповіли на план Трампа щодо України: поступок територіями не буде

Україна не готова йти на компроміс із Росією та відмовлятися від будь-якої території, щоб припинити війну, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак. Так він відповів на запитання щодо заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може швидко припинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Єрмак під час візиту до Вашингтона заявив журналістам, що Київ прислухається до будь-яких порад щодо досягнення "справедливого миру". "Але ми (не) готові піти на компроміс щодо дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - сказав він.

На запитання, як Україна оцінює заяву Трампа про те, що він впорається з війною, Єрмак сказав: "Чесно відповім: не знаю. Подивимося".

Україна наполягатиме, щоб нова адміністрація продовжувала надавати їй підтримку, сказав глава ОП, додавши, що Україна вже має підтримку двох партій і американського народу.

"Це буде ... рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір", - сказав Єрмак про президентські вибори 5 листопада.