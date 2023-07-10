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В Офісі президента пообіцяли вирішити проблеми боргів перед "зеленими" інвесторами

Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлія Бойко

В Офісі президента України планують підключитися до вирішення проблеми багатомільярдних заборгованостей перед підприємствами відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника ОП Ростислава Шурму.

"Якось цивілізовано будемо вирішувати, будемо балансувати, реструктуризовувати", – заявив Шурма.

Проте він не назвав строки та деталі такої реструктуризації.

Як відомо, борг перед виробниками "зеленої" енергії на початок травня 2023-го складає 18,6 млрд грн.

Зелений тариф цим підприємствам виплачує державний "ГарПок", який отримує ці кошти від держкомпанії "Укренерго".

Недоплата держпідприємства "Гарантований покупець" виробникам "зеленої" електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року.

Нацбанк наголошує, що через недоотримання доходів, пошкодження та втрату потужностей низка компаній "зеленої" енергетики не здатна обслуговувати свої борги.

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