RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Офисе президента пообещали решить проблемы долгов перед "зелеными" инвесторами

Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Офисе президента Украины планируется подключиться к решению проблемы многомиллиардных задолженностей перед предприятиями возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя ОП Ростислава Шурму.

"Однажды цивилизованно будем решать, будем балансировать, реструктуризировать", - заявил Шурма.

Однако он не назвал сроки и детали реструктуризации.

Как известно, долг перед производителями "зеленой" энергии на начало мая 2023 года составляет 18,6 млрд грн.

Зеленый тариф этим предприятиям выплачивает государственный "ГарПок", получающий эти средства от госкомпании "Укрэнерго".

Недоплата госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет всего 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.

Нацбанк отмечает, что из-за недополучения доходов, повреждения и потери мощностей ряд компаний "зеленой" энергетики не способны обслуживать свои долги.

Читайте РБК-Украина в Google News