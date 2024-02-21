У Офісі президента анонсували конференцію військово-політичного керівництва

Президент Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, планує провести конференцію військово-політичного керівництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Нікіфорова в ефірі національного телемарафону.
"У нас на 24 лютого буде багато візитів лідерів. Хто саме це буде, сказати не можу, але це будуть не просто символічні візити, а будуть результати", - сказав Нікіфоров.
За його словами, також буде засідання за участі України та "Групи семи".
"І на 25 лютого ми готуємо дещо особливе. Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть всі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде МІУ, Офіс президента і звичайно сам президент", - додав прессекретар президента.
Нікіфоров пояснив, що говорити будуть про різні аспекти, а саме про майбутнє армії, її розвиток, запровадження сучасних технологій, вступ в ЄС та НАТО. Також темами розмови стануть відновлення ментального здоров'я українців, підтримка бізнесу та всі аспекти життя країни в майбутньому.
"Президент за результатами проведе свою прес-конференцію", - пояснив Нікіфоров.
Президент України Володимир Зеленський 19 грудня дав велику пресконференцію. Зустріч із журналістами присвячена підсумкам 2023 року.
Вона тривала дві години, а РБК-Україна в матеріалі навело ключові заяви президента.
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