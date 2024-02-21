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В Офисе президента анонсировали конференцию военно-политического руководства

Архивное фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 25 февраля, планирует провести конференцию военно-политического руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире национального телемарафона.

Планы на 24 февраля

"У нас на 24 февраля будет много визитов лидеров. Кто именно это будет, сказать не могу, но это будут не просто символические визиты, а будут результаты", - сказал Никифоров.

По его словам, также будет заседание с участием Украины и "Группы семи".

Пресс-конференция президента

"И на 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор о нашем пути дальше, нашем пути в 2024 году. Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром. Будет первая леди, будет МИУ, Офис президента и конечно сам президент", - добавил пресс-секретарь президента.

Никифоров пояснил, что говорить будут о различных аспектах, а именно о будущем армии, ее развитии, внедрении современных технологий, вступлении в ЕС и НАТО. Также темами разговора станут восстановление ментального здоровья украинцев, поддержка бизнеса и все аспекты жизни страны в будущем.

"Президент по результатам проведет свою пресс-конференцию", - пояснил Никифоров.

Последняя пресс-конференция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря дал большую пресс-конференцию. Встреча с журналистами посвящена итогам 2023 года.

Она длилась два часа, а РБК-Украина в материале привело ключевые заявления президента.

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