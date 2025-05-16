Офіси порожніють: чому українці масово відмовляються від роботи в офісі у 2025 році

Українці дедалі частіше уникають традиційної офісної роботи. Гібридні та віддалені формати стають нормою, а попит і пропозиція на офісні приміщення втрачають динаміку - особливо у великих містах.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук .

Вона зазначає, що вже третій рік поспіль у Києві знижується кількість оголошень про оренду офісів. У березні 2025 року їх стало на 18% менше, ніж у березні 2024-го. Водночас і зацікавленість з боку орендарів знижується - відгуків на оголошення стало менше на 3%.

У регіонах тенденція подекуди ще різкіша: у Дніпропетровській області кількість оголошень зменшилась на 23%, у Харківській - кількість відгуків просіла на 35%. Причини - безпекова ситуація, а також зміни в очікуваннях самих працівників.

Нові підходи до організації робочого процесу

"Сьогодні ми бачимо чіткий запит на гнучкість. Формат, який передбачає кілька офісних днів на тиждень або можливість обирати, підходить вже для 36% респондентів, а лише 7% готові працювати винятково в офісі", - пояснює Остапчук, посилаючись на свіже опитування OLX Робота.

Люди прагнуть краще балансувати між роботою та особистим життям, самостійно планувати день і уникати виснажливих поїздок до офісу. Цей запит посилився ще під час пандемії, а тепер - і через війну.

Безпека та гнучкий графік у пріоритеті

Формат повністю "на дистанції" обирають і ті, хто переїхав у безпечніші регіони чи за кордон, і ті, хто не має поруч обладнаного укриття. В умовах війни це не лише зручність, а й питання виживання.

Згідно з дослідженням OLX Робота, 45% українців ставлять гнучкий графік на друге місце серед ключових вимог при пошуку роботи. Компанії ж, щоб втримати персонал на ринку з кадровим дефіцитом, змушені підлаштовуватися під нові реалії.

"Можемо спрогнозувати, що гібридна та віддалена моделі залишатимуться актуальними й надалі. Бізнес адаптується до змін, адже саме цього вимагає ринок", - підсумовує Остапчук.