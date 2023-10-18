В офісі одеської торгової мережі вибухнув боєприпас: є поранені, триває розслідування

В офісі однієї з одеських торгових мереж вибухнув боєприпас. Унаслідок цього є постраждалі, правоохоронці ведуть розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Одеській області .

"Попередньо встановлено, що в офісі однієї з торговельних мереж вибухнув використаний боєприпас, який до офісу в якості сувеніра приніс один з постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що походження вибухового предмета наразі встановлюють поліцейські.

Унаслідок вибуху є постраждалі

Двох працівників, які перебували під час вибуху у приміщенні, з вибуховими та рваними ранами кінцівок госпіталізовано.

Фото: Місце вибуху (od.npu.gov.ua)

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. В рамках розпочатого кримінального провадження, поліцейські встановлюють повні обставини події та походження вибухового предмета. Триває слідство.

Про яку торговельну мережу може йти мова

Видання "Думська" повідомило, що йдеться про торговельну мережу "Копійка".

Зазначається, що один із військовослужбовців прийшов до офісу компанії, щоб принести сувенір із лінії фронту. Серед подарунків були гільзи, в одній із них залишився пороховий заряд, який здетонував.

"Постраждали двоє людей. Один втратив багато крові, отримав осколкове поранення, переніс операцію. Його стан табілізується. Другий залишився без пальця", - пише видання.

"Копійка" - українська торговельна мережа універсамів. Мережа розвивається в трьох форматах: невеликі магазини площею до 500 м2, середні - площею 600-800 м2 і великі супермаркети близько 1000 м2.

На сьогоднішній день це 90 магазинів - основна частина з яких представлена в Одеській області (м. Одеса, м. Чорноморськ, м. Білгород-Дністровський, м. Південне, м. Подільськ, м. Балта, м. Ізмаїл, м. Рені, м. Кілія, м. Татарбунари) та невелика частина представлена у Миколаївській (м. Миколаїв, м. Южноукраїнськ та м. Первомайськ) та Херсонській (м. Херсон) областях.

Надзвичайні події в Україні

В результаті нещодавнього вибуху на нафтопроводі під Івано-Франківськом постраждали 9 людей. Двоє постраждалих внаслідок вибуху на нафтопроводі померли у лікарні в Німеччині.

У Києві сталася стрілянина під час якої військовослужбовець ЗСУ вбив двох інших військових. Зловмисника затримано, ведеться розслідування.