В офісі Мадяра знайшли мішки з подрібненими документами партії Орбана

Мадяр оприлюднив відео, на якому заявив, що співробітники виявили у підвалі будівлі щонайменше 15-20 мішків, наповнених подрібненими документами, а також коробки з передвиборчими матеріалами.

Йдеться, зокрема, про листівки та плакати з гаслом "Фідес" - безпечний вибір", прапори тощо.

Як заявив глава угорського уряду, виникає підозра щодо кількох імовірних кримінальних злочинів, включаючи незаконне фінансування партій.

Компетентні органи мають розслідувати, чи використовувалися державні ресурси або службовці для виготовлення, зберігання або розповсюдження агітаційних матеріалів в урядовій установі.

"Державне аудиторське управління мало б розглянути ці питання, звичайно, поліція також проведе розслідування", - сказав Мадяр.

Він підтвердив, що слідчі мають встановити, хто наказав зберігати та, ймовірно, виготовляти агітаційні матеріали у будівлі міністерства і чи були вказівки державним службовцям брати участь у цих заходах.