В Офісі генпрокурора почали підготовку до екстрадиції нардепа Дмитрука

Згідно з даними джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата Артема Дмитрука.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, наразі місце знаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу.

Його підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Хто такий Дмитрук

Артем Дмитрук - політик і народний депутат України IX скликання. У 2019 році він був обраний до Верховної Ради як мажоритарний кандидат від партії "Слуга народу" по 133-му округу в Одеській області. У минулому Дмитрук займався бойовими мистецтвами.

Пізніше він вийшов із фракції "Слуга народу" і почав відкрито критикувати владу. У 2023 році проти нього було порушено кримінальні провадження, і Дмитрук опинився під слідством.

Втеча Дмитрука за кордон

25 серпня ЗМІ повідомили про те, що Дмитрук втік до Молдови, згодом цю інформацію підтвердило Державне бюро розслідувань. Тоді ж Дмитруку було оголошено підозру через напад на правоохоронця та військового.