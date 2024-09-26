UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Офісі генпрокурора почали підготовку до екстрадиції нардепа Дмитрука

Фото: Артем Дмитрук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Левицький

Офіс Генпрокурора співпрацює з міжнародними партнерами щодо екстрадиції народного депутата України. Він перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Згідно з даними джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата Артема Дмитрука. 

Як зазначили в Офісі генпрокурора, наразі місце знаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу.

Його підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. 

Хто такий Дмитрук

Артем Дмитрук - політик і народний депутат України IX скликання. У 2019 році він був обраний до Верховної Ради як мажоритарний кандидат від партії "Слуга народу" по 133-му округу в Одеській області. У минулому Дмитрук займався бойовими мистецтвами.

Пізніше він вийшов із фракції "Слуга народу" і почав відкрито критикувати владу. У 2023 році проти нього було порушено кримінальні провадження, і Дмитрук опинився під слідством.

Втеча Дмитрука за кордон

25 серпня ЗМІ повідомили про те, що Дмитрук втік до Молдови, згодом цю інформацію підтвердило Державне бюро розслідувань. Тоді ж Дмитруку було оголошено підозру через напад на правоохоронця та військового.

Як розповів генпрокурор Андрій Кості, Україна вживатиме усі міжнародно-правові способи, щоб повернути нардепа "додому". Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чи позбавлять Дмитрука мандату народного депутата.

Пізніше Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило у міжнародний розшук Дмитрука.

Нещодавно Дмитрук заявив, що перебуває у Лондоні. Там на нього нібито чекав суд, на якому розглядалось питання щодо його екстрадиції до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народа