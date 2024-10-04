UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Офісі генпрокурора назвали кількість страчених окупантами українських військових на полі бою

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Близько 80% всіх страт українських військових росіянами відбулося у 2024 році. Відомо про загибель 93 наших бійців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

Бєлоусов зокрема згадав, що днями у соцмережах з'явилась інформація про ще одну страту українського військового. Але наразі підтвердити її неможливо.

"Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне провадження. І наразі ми вже маємо інформацію щодо загибелі 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою. І що важливо зазначити, що десь 80% всіх страт відбулося в цьому році. Що говорить про таке серйозне збільшення цих випадків у 2024 році", - розповів він.

За його словами, зміни у ставленні російських військових відносно українських військовополонених стали помітні з листопада минулого року. Ці зміни були у значно гірший бік.

"Мабуть, найбільш таким резонансним прикладом є наші військовополонені, які загинули в Оленівці. Але такі випадки фіксуються й в інших місцях несвободи", - сказав він.

Зокрема, днями було оприлюднено звіт верховного комісара ООН з прав людини, в якому вони зазначили про підтверджений факт страти 10 військовополонених в інших місцях несвободи.

"Ми також це фіксуємо. В нас є великі провадження по місцях несвободи на території РФ, на окупованій території. Ми допитуємо всіх наших військовополонених, які повертаються. Всі вони стають жертвами таких жорстоких катувань. І під час цих катувань, на жаль, частина наших бійців гинуть від рук або представників ЗС РФ, або від рук представників ФСБ або від ревних працівників", - розповів Бєлоусов.

Страта українських військових

Випадки страт українських військовополонених російськими окупантами стають частішими.

1 жовтня з'явилася інформація про ймовірний розстріл 16 українських військових у районі Миколаївки та Сухого Яру.

Раніше, у вересні, було опубліковане відео, де російські військові розстрілюють трьох українських полонених. Українські захисники виходили з підвалу з піднятими руками, після чого окупанти змусили їх лягти на землю і вбили пострілами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News