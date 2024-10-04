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В Офисе генпрокурора назвали количество казненных украинских военных на поле боя

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Около 80% всех казней украинских военных россиянами произошло в 2024 году. Известно о гибели 93 наших бойцов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генерального прокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона.

Белоусов в частности упомянул, что на днях в соцсетях появилась информация о еще одной казни украинского военного. Но пока подтвердить ее невозможно.

"Мы сразу с Главным следственным управлением СБУ зарегистрировали еще одно производство. И сейчас мы уже располагаем информацией о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя. И что важно отметить, что где-то 80% всех казней произошло в этом году. Что говорит о столь серьезном увеличении этих случаев в 2024 году", - рассказал он.

По его словам, изменения в отношении российских военных в отношении украинских военнопленных стали заметны с ноября прошлого года. Эти изменения были в гораздо худшую сторону.

"Пожалуй, наиболее столь резонансным примером являются наши военнопленные, погибшие в Оленовке. Но такие случаи фиксируются и в других местах несвободы", - сказал он.

В частности, на днях был обнародован отчет верховного комиссара ООН по правам человека, в котором они отметили подтвержденный факт казни 10 военнопленных в других местах несвободы.

"Мы также это фиксируем. У нас есть большие производства по местам несвободы на территории РФ, на оккупированной территории. Мы допрашиваем всех наших военнопленных, которые возвращаются. Все они становятся жертвами таких жестоких пыток. И во время этих пыток, к сожалению, часть наших бойцов погибают от рук либо представителей ВС РФ, либо от рук представителей ФСБ или от ревностных работников", - рассказал Белоусов.

Казнь украинских военных

Случаи казней украинских военнопленных российскими оккупантами учащаются.

1 октября появилась информация о предполагаемом расстреле 16 украинских военных в районе Николаевки и Сухого Яра.

Ранее, в сентябре, было опубликовано видео, где российские военные расстреливают троих украинских пленных. Украинские защитники выходили из подвала с поднятыми руками, после чего оккупанты заставили их лечь на землю и убили выстрелами.

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