В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен

Заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложен. Об этом он сообщил в эфире "Громадського".

По его словам, отвод сил в Золотом невозможен без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот вопрос отложен.

"Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведения, - ред.) отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось", - сказал он.

Также Костюк отметил, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранительные органы, поэтому нельзя говорить, что после отвода некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.

Напомним, ранее представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что разведение сил и средств вблизи населенных пунктов Золотое и Петровское состоится только после 7 дней соблюдения режима прекращения огня.