В Офисе президента прошла встреча с представителем Госдепа США по вопросам Европы

В ходе встречи Ермак и Данниган обсудили подготовку к проведению заседания обновленной Комиссии стратегического партнерства, в том числе подписание обновленной Хартии стратегического партнерства между Украиной и США.

Отдельно на встрече поднимался вопрос взаимодействия в энергетической сфере. Ермак и Данниган обсудили угрозы в этой области, которую представляет "Северный поток-2".

Глава ОП подчеркнул важность подключения США к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Данниган в свою очередь отметила важность проведения реформ в Украине и необходимость усиления антикоррупционных институтов.