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В Офисе президента прошла встреча с представителем Госдепа США по вопросам Европы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган. Стороны обсудили взаимодействие в энергетической сфере, включая "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ходе встречи Ермак и Данниган обсудили подготовку к проведению заседания обновленной Комиссии стратегического партнерства, в том числе подписание обновленной Хартии стратегического партнерства между Украиной и США.

Отдельно на встрече поднимался вопрос взаимодействия в энергетической сфере. Ермак и Данниган обсудили угрозы в этой области, которую представляет "Северный поток-2".

Глава ОП подчеркнул важность подключения США к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Данниган в свою очередь отметила важность проведения реформ в Украине и необходимость усиления антикоррупционных институтов.

Напомним, Робин Данниган прибыла в Украину с визитом 7 октября.

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Соединенные Штаты АмерикиГосударственный департамент СШАОфис президента